Güzelbahçe'den Tarihi Toprak Reformu Köylüler Tarım Arazilerini Geri Kazanıyor!

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 10. Payamlı Bardacık Festivali'nde önemli bir açıklama yaptı. Başkan Günay, belediyeye ait tarım arazilerinin toprak reformu kapsamında Payamlı ve Küçükkaya Köyü sakinlerine verileceğini duyurdu.

Toprak ekenin, Su kullananındır

Festivalde konuşan Başkan Günay, Güzelbahçe Belediyesi'ne ait 85 dönümlük tarım arazisinin Payamlı'da oturan ve bağı bahçesi bulunmayan köylülere tahsis edileceğini belirtti. "Payamlı'da 29 tapumuz var. Bu arazilerin bir kısmını kullanıyoruz, bir kısmını ise kullanamıyoruz. Bu sene bu malları geri iade edeceğiz. Kullanımı köylülere bırakacağız, kendi tarım faaliyetlerini yapmalarını sağlayacağız. Payamlı'lara hayırlı olsun," ifadelerini kullandı.

Köylünün malı köylüye geri dönüyor

Başkan Günay, köylünün malının köylüye geri verileceğini vurguladı. “Köylülerimizin malı bize geçti, ancak bu toprakların hak sahipleri köylülerdir. Biz de bu 85 dönümlük arazinin kullanım hakkını köylülerimize vereceğiz. Artık mal sahibi olan köylülerimiz, bu arazileri ekip biçerek geçimlerini sağlayacaklar,” dedi.

Üretim ve dışa bağımlılık üzerine

Başkan Günay, üretimin önemine de dikkat çekti: “Köylümüzü üretken hale getirerek, dışa bağımlılığımızı azaltmalıyız. Üretici köylü göç etmezse, ülkemiz kendi kendine yeterli olur. Küçükkaya Köyü'nde de benzer bir uygulama yapacağız. Kullanım hakkını kooperatifler aracılığıyla sağlayacağız.