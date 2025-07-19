Güzelbahçe Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı kapsamlı hizmet seferberliğiyle mahallelerde yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Yol yapımından çevre düzenlemesine, sosyal desteklerden altyapı projelerine kadar birçok alanda sürdürülen çalışmalar, 12 mahallede eş zamanlı olarak yürütülüyor.



Her mahalleye eşit hizmet anlayışı

Güzelbahçe Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yol, temizlik, çevre ve sosyal hizmet alanlarında yoğun mesai harcıyor. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Kültür ve Sosyal İşler ile Güzelbahçe Belediyesi İletişim Merkezi (GÜZİM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sayesinde, hem altyapı hem üstyapıda dikkat çeken ilerlemeler sağlandı.

Parklar, yollar, yeşil alanlar yenileniyor

Çocuk oyun alanları ve park grupları yenilenirken, bozuk yollar asfalt ve parke taşla kaplanıyor. Pazar yerlerinde düzenli temizlik yapılırken, mahallelerde yeni yeşil alanlar oluşturuluyor. Ayrıca, dere yatakları ve su kanallarının temizliğiyle taşkın riskleri azaltılıyor.

GÜZİM ile halkla doğrudan iletişim

Vatandaş taleplerine doğrudan yanıt verebilmek için kurulan GÜZİM (Güzelbahçe Belediyesi İletişim Merkezi) aracılığıyla şikayet, öneri ve memnuniyet bildirimleri alınıyor. Mahalle muhtarlarıyla her ay yapılan toplantılarla sorunlar yerinde tespit edilerek hızlı çözüm üretiliyor.

Başkan Günay: Güzelbahçe için durmadan çalışıyoruz

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, hizmet seferberliği hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Güzelbahçe’nin her mahallesine eşit hizmet götürüyoruz. Sadece merkezde değil, en uzak mahallelerde de ekiplerimiz sahada. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli bir yaşam sürmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle yaz aylarında yangın riski nedeniyle 7/24 görevde olan ekiplerimizle tedbirleri artırdık. Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde parklar, sosyal tesisler ve çevreci projelerle hizmetleri daha da yaygınlaştıracağız.”