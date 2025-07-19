Kuşadası’nda sporun her yaşta yapılabileceğini gösteren örnek bir ziyaret gerçekleşti. Kuşadası’nda aktif olarak spor hayatlarını sürdüren Master Yüzücüler Grubu, Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti. Ziyarette sıcak ve samimi anlar yaşanırken, sporun hayatın her döneminde mümkün olduğunu gösteren grup üyeleri, bugüne kadar elde ettikleri başarıları ve gelecek projelerini Başkan Günel ile paylaştı.

Kent Konseyi de ziyarete katıldı

Gruba sürekli destek veren Kuşadası Kent Konseyi Spor ve Sağlık Meclisi Başkanı Bağdagül Şimşek’in de yer aldığı ziyarette, sporcular yaklaşan yarışlar ve hazırlık süreçleri hakkında bilgi verdi. Başkan Günel ise, sporun ve sporcunun yanında olmayı ilke edindiklerini ifade etti.

Günel: “Genç kuşaklara ilham oluyorsunuz”

Sporcuların kararlılığını takdir ettiğini belirten Başkan Günel, “Sporun yaşı yoktur. Kuşadası’nın adını başarıyla duyuran tüm sporcularımıza gönülden destek veriyoruz. Sizler gibi örnek bireylerin genç kuşaklara ilham olması bizim için çok kıymetli” dedi. Başkan Günel, bu desteğin ilerleyen dönemlerde artarak süreceğini de sözlerine ekledi.

Başkan’dan özel hediye ve anlamlı teşekkür

Ziyaretin sonunda Başkan Günel, sporculara kendileri için hazırlanan hediyeleri takdim etti ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. Master Yüzücüler, gösterilen ilgi ve destek için teşekkür ederek, Kuşadası’nı spor alanında daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını dile getirdi.

Milli sporcu Nisan Ada Balkan’dan uluslararası başarı

Kuşadası, uluslararası spor başarılarıyla da adından söz ettiriyor. Bulgaristan’da düzenlenen Grand Prix Burgas 2025 yüzme şampiyonasında Türkiye Milli Takımı adına yarışan Kuşadalı milli yüzücü Nisan Ada Balkan, 100 metre kelebek kategorisinde bronz madalya kazanarak hem Türkiye’ye hem de Kuşadası’na gurur yaşattı.

Genç sporcuya ve antrenörüne özel tebrik

Genç yaşında önemli bir başarıya imza atan Nisan Ada’nın başarısı, Kuşadası’nda büyük sevinç yarattı. Sporcunun antrenörü Aytekin Mindan, disiplinli çalışmalarıyla bu başarıda önemli pay sahibi oldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hem Nisan Ada Balkan’ı hem de Mindan’ı belediyede misafir etti.

Günel: “Nisan Ada bizlere gurur yaşattı”

Başkan Günel yaptığı açıklamada, “Milli sporcumuz Nisan Ada Balkan ve değerli antrenörü Aytekin Mindan’ı ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Grand Prix Burgas 2025’te ülkemizi temsil ederek üçüncülük kazanan Nisan Ada, bizlere büyük bir gurur yaşattı. Bu başarıda emeği olan hocası Aytekin Mindan’ı da kutluyorum,” dedi.

Spor altyapısına yatırım devam edecek

Başkan Günel, Kuşadası’ndan daha fazla başarılı sporcu yetişmesi adına spor altyapısına yapılan yatırımların süreceğini, gençlere her alanda destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. Nisan Ada Balkan’ın bu başarısının, Kuşadası’ndaki genç sporculara da ilham olacağı ifade edildi.