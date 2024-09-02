İzmir Güzelbahçe Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 yıllığına tahsis edilen Çelebi Mahallesi’ndeki alanda Kreş, Aşevi ve Etüt Merkezi inşaatına başladı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, prestij projeleri arasında yer alan bu çalışmayla ilgili detayları paylaştı.

Prestij projesi başladı: Kreş, aşevi ve etüt merkezi

Güzelbahçe Belediyesi, Temmuz ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 yıllığına tahsis edilen Çelebi Mahallesi’ndeki 1197 ada 10 parseldeki alan üzerinde önemli bir projeye başladı. Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın yerel seçimlerde söz verdiği Kreş, Aşevi ve Etüt Merkezi projesi için çalışmalar hızla devam ediyor.

7 bin metrekarelik alan üzerinde kapsamlı proje

Başkan Mustafa Günay, projeye büyük önem verdiklerini belirterek, "Prestij projemiz olan Kreş, Aşevi ve Etüt Merkezi için kolları sıvadık. Bu projeyi, 7 bin metrekarelik bir alan üzerinde gerçekleştireceğiz. Çalışan aileler için çocuklarını güvenle bırakabilecekleri, doğayla iç içe geniş oyun alanlarına sahip bir kreş inşa edeceğiz. Profesyonel bir kadro ile hizmet verecek olan bu merkez, örnek bir proje olacak" dedi.

Yaşlılara evde yemek hizmeti

Proje kapsamında sadece çocuklar değil, aynı zamanda yalnız yaşayan ve ekonomik durumu iyi olmayan yaşlılar da unutulmadı. Aşevi projesi ile Güzelbahçe’de yaşayan 60 yaş üstü vatandaşların evlerine günlük iki öğün yemek servisi yapılacak. Başkan Günay, "Bu hizmetle hemşehrilerimize ihtiyaç duydukları desteği sunacağız ve onlara yalnız olmadıklarını hissettireceğiz" diye ekledi.

Güzelbahçe’nin eğitimine katkı

Eğitime verdikleri önemin altını çizen Başkan Günay, ilçede yaşayan çocuklar için de önemli adımlar atıldığını belirtti. Güzelbahçe’de devlet ve özel okulların yoğun olduğunu ifade eden Günay, "Öğrencilerimizin okul sonrası eksiklerini tamamlayabilmeleri için bir etüt merkezi kuruyoruz. Bu merkezde, öğrenciler üniversiteye ve liseye hazırlık süreçlerinde destek alacaklar" dedi.

Güzelbahçe Belediyesi’nin başlattığı bu proje, ilçenin sosyal ve eğitim alanındaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Kreş, Aşevi ve Etüt Merkezi projesi, hem çocuklara hem de yaşlılara hitap eden geniş kapsamlı bir çalışma olarak öne çıkıyor. Başkan Günay, bu projeyle seçim vaatlerini hızlı bir şekilde hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.