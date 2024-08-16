Güzelbahçe Belediyesi, vatandaşların su ihtiyaçlarını daha pratik ve ekonomik bir şekilde karşılayabilmesi için Atatürk Mahallesi’ne SUmatik kuruyor. Belediye Başkanı Mustafa Günay, mahalleliyle yaptığı toplantıda bu projeyi duyurarak, suyun en temel ihtiyaç olduğunu ve herkesin kolayca ulaşabilmesi gerektiğini vurguladı.

İlk Adım Atatürk Mahallesi

Proje kapsamında ilk SUmatik, Atatürk Mahallesi’nde hizmete girecek. Pilot bölge olarak seçilen bu mahallede alınacak sonuçlar doğrultusunda, Yelki Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ve Çamlı Köyü’ne de SUmatik kurulması planlanıyor. Belediye, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak SUmatik sayısını artırmayı hedefliyor. Bu proje, Güzelbahçe Belediyesi’nin halkın yaşam kalitesini artırmak için attığı önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

“Halkın refahı için çalışıyoruz”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, suyun dünya genelinde en temel ihtiyaçlardan biri olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın bu ihtiyaca en uygun fiyatlarla ve kolayca ulaşmasını sağlamak istiyoruz. İlk olarak Atatürk Mahallesi’nde kurulum yapacağız. Firma ile anlaşmamızı yaptık, mahallemizde uygun bir yer belirlendikten sonra SUmatik’i kuracağız. Bu süreçte su satışı yapan esnaflarımızın endişeleri olabilir ancak biz halkımızın çıkarlarını ön planda tutmalıyız. Hayatın bu kadar pahalılaştığı bir dönemde, temel ihtiyaç olan suya fazla para ödenmesini doğru bulmuyoruz. SUmatikler, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete girecek” dedi.