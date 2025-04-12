Güzelbahçe Belediyesi, yeşil bir Güzelbahçe için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mustafa Kemal Paşa ile Yelki Mahallelerini birbirine bağlayan ve uzun zamandır atıl olan Sevgi Yolunu yenileyerek halkın hizmetine açtı. Başkan Mustafa Günay, “Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde sporlarını yapabileceği, çocukların koşup oynayabileceği yeni bir yürüyüş ve park alanı kazandırdık” dedi.

"Güzelbahçe yeşiliyle marka bir ilçe"

Güzelbahçe’nin yeşil dokusunu büyüteceklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Sevgi Yolu Yelki Belde Belediyesi tarafından yapılmış bir yerdi. Uzun zamandır atıl durumda, insanların yürüyemediği, artık tüm özelliğini kaybetmiş bir vaziyetteydi. Halkımızda bu konuda şikâyetçiydi. Bu şikayet ve taleplerden sonra bizimde hızlı bir şekilde reaksiyon almamız gerekiyordu. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde yolun yenilenmesine ve düzenlemelere başladılar. Peyzaj düzenlemeleri yaptık. Önceki dönemden kalma bir kartal heykeli vardı, onu kaldırdık yerine çocuklarımızın oyun oynayabileceği, ailelerin oturabileceği, vatandaşlarımızın yürüyüş yapacağı güzel bir Sevgi Yolu yaptık. Bu parka Hasan Arlı ismini koyduk. Çünkü bu oyun grubunu rahmetli Hasan abinin Kızı Ceren bizlere bağışladı. Biz de ismini parkaa verdik. Artık ismi burada yaşayacak” diye konuştu.

"Yelki’ye gece pazarı"

Konuşmasını sürdüren Başkan Günay, “Yelkimize yakışır bir şekilde sevgi yolumuzu bitirdik. Yaza doğruda sevgi yolunda Yelki Gece Pazarı’mızı kuruyoruz. Güzelbahçe Yalı Mahallesi’ndeki gece pazarımızı her yaz olduğunu gibi bu yaz da açacağız. Yelkimize de yeni gece pazarını açarak sevgi yolunu daha da hareketli hale getireceğiz. Stantlarda yer almak isteyen Yelkili vatandaşlarımız halk masamıza başvurarak isimlerini yazdırabilirler. Vatandaşlarımızın her isteğini yerine getiriyoruz. Hizmet için bu makamlara geldiysek, görevimizi layıkıyla yerine getirmemiz gerekiyor” dedi.