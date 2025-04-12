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Yakalanan C.S.T., A.K. ve B.S. isimli 3 şüpheli, gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Germencik ilçesi Yedieylül Mahallesi Kapalı Park Alanı mevkiinde yapıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen baskında, 415 gram uyuşturucu maddesi, 2 adet sustalı bıçak ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla, İzmir’den Aydın’a uyuşturucu madde getiren 3 şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri, 3 şahsın İzmir ilinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Aydın’a getireceği bilgisine ulaştıktan sonra harekete geçti.

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