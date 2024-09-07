Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Sn. Alexandros K. Konstas'a yapılan "Hoş Geldiniz" ziyareti, iki ülke arasındaki dostluğu ve işbirliğini pekiştirmeye yönelik önemli bir adım olarak gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında, Yunanistan ve Türkiye'nin ortak tarihi ve yaşanmışlıklarına vurgu yapılarak, diplomatik temaslar aracılığıyla iki ülkenin ortak menfaatleri doğrultusunda işbirliğinin artırılması gerektiği vurgulandı. Özellikle, 1930'da Elefterios Venizelos'un imzaladığı Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'na ve Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Barış, Dünyada Barış" ilkelerine atıf yapılarak, bu dostane ilişkilerin daha da güçlendirilmesi hedeflendi.

Güzelkasap'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bu yıl Göreve Başlayan, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Sn. Alexandros K.KONSTAS'a gerçekleştirdiğimiz, "Hoş Geldiniz" Ziyaretimizde; Ortak Tarih ve Yaşanmışlıklara binaen, Kadim Dost iki Halk arasında, Barışın ve Dostluğun pekiştirilmesi amacıyla her seviyede yapılan tüm çalışmalar ile birlikte, Yakın Zamanda En Üst seviyede gerçekleşen Diplomatik Temaslar sonucu, İki Ülke'nin Ortak Menfaatleri noktasında da İşbirliği yapılması yönünde ivme kazanan, olumlu ve umut verici gelişmelere, Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu olarak Katkı Sunabilmek adına, 1930 yılında Dönemin Yunanistan Başbakanı Elefterios VENİZELOS'un, İki Ülke Arasında, Ankara'da imzalanan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması sonrası, Nobel Barış Ödülüne Aday gösterdiği, Yurtta Barış, Dünyada Barış Diyen, ATA'mızın izinde, 2021 Yılında İzBB işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz ve Bugüne kadar bu amaç doğrultusunda 21 başarılı konser veren, Özgün Projemiz, Türkiye'nin ilk ve Tek Resmi Mübadele Korosu olan "İzmir büyükşehir Belediyesi MÜBADELE KOROSU"na, Karşı Kıyıdan, Belediye Başkanları Seviyesinde Gelen Barış ve Dostluk Konseri Davetlerine ve ayrıca Hazırlıkları Devam eden bu yöndeki diğer Barış Projelerimize, Hem Türkiye'de, hem de Yunanistan'da; Destek Beyanları, Birlikte hareket etme yönündeki Samimi teklifleri, Bizleri Ziyadesiyle memnun eden Sıcak Sohbetleri ve Misafirperverlikleri, ayrıca

Nazik Kabulleri için, Sn. Başkonsolosa Çok Teşekkür Ediyor, Barış ve Dostluk Adına Her Daim Baki Desteğimiz ile çalışmalarında Başarılar Diliyoruz.

ULUSLARARASI GİRİTLİLER ve MÜBADİLLER FEDERASYONU

Genel Başkanı

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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜBADELE KOROSU

Kurucusu ve

Genel Koordinatörü

Zafer Yusuf

GÜZELKASAP

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Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mübadele Korosu'nun hem Türkiye hem de Yunanistan'da düzenlediği barış ve dostluk konserleri gibi projeler aracılığıyla, iki halk arasında kültürel bağların pekiştirildiği ve gelecekteki barış projelerine destek çağrısında bulunuldu. Sn. Başkonsolos Konstas'ın bu projelere verdiği destek ve sıcak misafirperverliği için de ayrıca teşekkür edildi.