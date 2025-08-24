Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde yaşayan 6 kişilik aileden yakınlarının uzun süre haber alamaması üzerine mahalle sakinleri harekete geçti. Akşam saatlerinden itibaren telefonlara cevap vermeyen aile için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede sokağa gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri eve girmek için hazırlık yaptı. Ancak itfaiye aracının yol çalışması ve hatalı parklar nedeniyle ilerlemekte zorlanması dikkat çekti.

Polis aileye ait aracı gişelerde buldu

Ekiplerin yaptığı incelemede aileye ait otomobilin TEM Çatalca gişelerinden geçtiği tespit edildi. Araç geri dönüş yapmayınca, ekipler eve girmekten vazgeçti. Aile yakınlarından Yusuf Veli, akşam saatlerinden beri kimseye ulaşamadıklarını belirterek, “Bir kişinin telefonu evde çalıyordu, diğerlerine ise hiç ulaşamadık. Araçlarının Çatalca’ya gittiğini öğrendik” dedi.

“Kamp yapmaya gitmişler, sağlık sorunları yok”

Sabah saatlerinde aile ile irtibata geçen komşulardan Zafer Akpınar, endişelerin yersiz olduğunu söyledi. Akpınar, “Aile sabah beni aradı. Çatalca’da kampa gitmişler, telefonlar çekmediği için kimseye ulaşamamışlar. Köye inince sinyal alabilmişler. Sağlık durumları iyi, yarın döneceklerini söylediler” ifadelerini kullandı.

Mahallede rahat nefes alındı

Yaklaşık 12 saat boyunca haber alınamayan aileden gelen açıklama, hem mahallede hem de aile yakınlarında büyük rahatlama yarattı. Ekipler ise olayın ardından bölgeden ayrıldı.