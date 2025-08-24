Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda devam ediyor. İlk toplantıdan sonuç çıkmamasının ardından, kurul bugün ikinci kez bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, sendika temsilcileri taleplerini gerekçeleriyle birlikte sunarken, kamu işveren heyeti de kendi görüşlerini paylaştı. Ancak yine somut bir karar alınmadı.

3. toplantı pazartesi günü

Hakem Kurulu’nun üçüncü toplantısı 25 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Süreç kapsamında kurulun en geç 5 gün içinde nihai kararını açıklaması bekleniyor. Verilecek karar kesin olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak.

Hükümetin teklifi ve sendikaların talepleri

Hükümet, son teklifinde 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7; 2027’nin ilk yarısı için yüzde 4, ikinci yarısı için yine yüzde 4 zam önermişti. Ayrıca taban aylıklarda 1.000 TL’lik iyileştirme de gündeme gelmişti.

Memur-Sen ise bu oranların çok altında kaldığını belirterek 2026 yılı için yüzde 88, 2027 içinse yüzde 46 zam talep ediyor. Ayrıca;

2026’da taban aylığa 10 bin TL artış ve yüzde 10 refah payı,

2027’de 7 bin 500 TL artış,

Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL’ye yükseltilmesi,

6,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Hakem Kurulu’nun vereceği karar, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını doğrudan etkileyecek. Kararın önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.