Yeni yılın coşkusu, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde herkesi sararken, bu heyecana Haber Ekspres de katıldı. Türkiye ve dünya gündeminin her anında sizlerle birlikte olmayı sürdürürken, Haber Ekspres Gazetesi çalışanları 2025 yılına dair en içten dileklerini paylaştı.

Haber Ekspres Gazetesi, yıl içindeki tüm gelişmeleri an be an okuyucuları ile buluşturdu ve 2025'te de bu misyonunu sürdürecek. Türkiye'nin ve dünyanın en sıcak gündem başlıklarından son dakika gelişmelerine kadar, her anın içinde olacaklarını belirten Haber Ekspres, bu yeni yılı da hep birlikte karşılayacak olmanın mutluluğunu paylaşıyor.

Yeni yıl mesajında, Haber Ekspres Gazetesi çalışanları, 2024’ün herkes için sağlıklı, huzurlu ve başarılı geçmesini diledi.

Haber Ekspres ailesi, okuyucularına sadece habercilikle değil, aynı zamanda pozitif enerjiyle de yaklaşmayı sürdürecek.