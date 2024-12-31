ABD, Suriye'deki en kritik meseleleri görüşmek üzere Şam’da geçici hükümet yetkilileriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmelerde Amerikan vatandaşlarının güvenliği ve IŞİD'in yeniden yapılanma süreci ön plana çıktı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, ABD’li yetkililer, Şam’da geçici hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdikleri toplantıda, Suriye'deki Amerikan vatandaşlarının korunmasına yönelik güçlü bir mesaj verdi. Özellikle kaybolan Amerikan vatandaşlarının, özellikle gazeteci Austin Tice ve doktor Majd Kamilmaz’ın akıbetinin araştırılması gerektiği vurgulandı. ABD, bu tür kayıpların uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

IŞİD ile mücadele ve İran’ın Suriye’ye dönüşü

Toplantının diğer önemli gündem maddelerinden biri de IŞİD’e karşı mücadeleydi. ABD’li yetkililer, örgütün bölgedeki yeniden yapılanmasının engellenmesi gerektiğini belirtti ve bu mücadelenin sürekliği üzerinde durdu. Ayrıca, İran’ın Suriye’ye geri dönme girişimlerine karşı güçlü bir duruş sergilenmesi gerektiği ifade edildi. ABD, bu konuda bölgedeki diğer ülkelerle koordinasyonu artırmayı hedefliyor.

Suriye halkının temsil edilmesi ve siyasi süreç

ABD, Suriye’nin geleceği konusunda tüm Suriyelilerin tam anlamıyla temsil edilmesinin önemine dikkat çekti. Suriye halkının daha iyi bir geleceğe ulaşabilmesi için kapsamlı bir siyasi sürecin başlatılması gerektiği ifade edildi. Bu çerçevede, Suriyeli halkın kendi iç meselelerine dair daha fazla söz hakkı alması gerektiği vurgulandı.

Şam’a ilk ziyaret ve ödül konusu

ABD’li yetkililerin, Şam’daki ilk ziyaretleri 20 Aralık’ta gerçekleşmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Barbara Leaf, bu ziyaretin ardından Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Muhammed El Colani ile görüştü. ABD, Colani için yürürlükte olan 10 milyon dolarlık ödülden vazgeçileceğini duyurdu. Leaf, bu ödülün artık geçerliliğini yitirdiğini belirterek, "Suriye’nin ve bölgenin geleceğini tartıştığım birisinin başında ödül olması tutarsız kalıyor" şeklinde açıklama yaptı.