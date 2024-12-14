İstanbul'da 27 yaşındaki Haber Global çalışanı Muharrem Can Kurtuluş, bir otoparkta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Beylikdüzü'nde Kurtuluş'un arkadaşlarıyla birlikte aracını park ettikten sonra bir kafeye doğru ilerlediği sırada başladı. Otopark görevlileriyle tartışan dört kişiyi fark eden Kurtuluş, araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak bu girişimi, saldırganların Kurtuluş ile de tartışmasına yol açtı.

Tartışmanın ardından saldırganlar araçlarına binerek otoparktan ayrıldı. Ancak kısa bir süre sonra geri dönerek otoparkta beklemeye başladılar. Kurtuluş ve arkadaşları kafeden çıkıp araçlarına bindikleri sırada, saldırganlar tekrar ortaya çıktı ve Kurtuluş'un aracının önünü kesti. Bu esnada saldırganlardan biri silahını çıkararak Kurtuluş'a ateş etti.

Ağır yaralanan Kurtuluş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dört şüpheliyi gözaltına aldı

Olayın hemen ardından polis ekipleri, saldırganların kaçtığı aracı tespit ederek dört şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılardan birinin daha önce suç kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.