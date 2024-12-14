Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Aralık 2024 Pazar günü için İzmir'de kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Kentin farklı bölgelerinde beklenen sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar, ani sel ve su baskınlarına neden olabilir.

Kıyı kesimlerinde ise yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlar, tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kuvvetli yağışların beklendiği bölgeler

İzmir genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacak yağışlar, özellikle kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olacak.

Yağışların 21-50 kg/m² arasında olması beklenirken, kıyıdaki bazı bölgelerde bu miktarın 51-75 kg/m²'ye kadar çıkması öngörülüyor

Olumsuz hava koşullarına dikkat

Bu yoğun yağışların yanı sıra, yerel yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr da etkili olabilir. Yağışların şiddetinin artmasıyla birlikte, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi tehlikeler de gündeme gelebilir.

Ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir ve trafikte zorlanmalar olabilir. Vatandaşların, özellikle araçla seyahat edenlerin dikkatli olmaları, ağaç altı alanlarda ve açık hava etkinliklerinden kaçınmaları öneriliyor.

Tedbir alınması gereken alanlar

Ulaşım: Trafikte aksamalar yaşanabilir. Özellikle kıyı kesimlerinde sürücüler hız yapmaktan kaçınmalı.

Yapıların Durumu: Çatılarda, açık alanlarda veya inşaat alanlarında dikkatli olunmalı.

Ağaçlar ve Direkler: Kuvvetli rüzgâr nedeniyle ağaç ve direk devrilme riski bulunuyor.

Elektrik Kesintileri: Yerel yıldırım ve rüzgâr nedeniyle elektrik kesintileri yaşanabilir.