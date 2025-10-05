Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve sosyal medyada paylaşan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 8 gözaltıdan 4’ü tutuklandı.
Muğla’da ruhsatsız silah operasyonu
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde ruhsatsız silah bulunduran, satan ve sosyal medya hesaplarından silah paylaşımı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Bodrum, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Milas ve Ortaca ilçelerinde belirlenen 13 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda;
-
3 ruhsatsız tabanca
-
2 kurusıkıdan bozma tabanca
-
5 kurusıkı tabanca
-
1 tabanca gövdesi
-
12 ruhsatsız av tüfeği
-
2 havalı tüfek
-
212 mermi
-
283 fişek
-
1 kılıç
-
1 bıçak
-
4 şarjör
ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.