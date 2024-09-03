Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda görevli Gümrük Muhafaza memurlarına yönelik saldırıda bulunan beş kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın detayları

Olay, Kuzey Irak'a günübirlik giriş-çıkış yapan beş kişinin, Habur Gümrük Kapısı'nda görev yapan memurlara saldırmasıyla gerçekleşti. Saldırıda üç Gümrük Muhafaza memuru yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren beş kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

2 şüpheli cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan şüphelilerden K.O. ve Y.B., emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak, M.B., M.B. ve S.B. adlı diğer üç şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.B., yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılırken, M.B. ve M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.