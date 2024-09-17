Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için süre uzatıldı. Hacı adayları, ön kayıtlarını 27 Eylül Cuma gününe kadar tamamlayabilecek.

Ön kayıt ücreti ve refakatçi düzenlemeleri

Hac ön kaydı için başvuru sahiplerinin 750 lira ön kayıt ücretini anlaşmalı bankalara yatırmaları gerekiyor. Engelli, hasta veya yaşlı olanlar, hac ibadeti için refakatçi olarak daha önce hiç hac görmemiş birini yanlarına alabilecek.

Çocuklar ve grup başvuruları için detaylar

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen ebeveynler, çocuklarının ön kayıtlarını yapabilirler. Bu yaş grubundaki çocukların kayıtları, ebeveynlerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek. Ayrıca, akrabalık bağı olmayanlar, en fazla 7 kişilik gruplar halinde başvuruda bulunabilir ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilirler. Akrabalık bağı olanlar ise 7 kişilik sınırı aşsalar da, belgeleriyle birlikte tek bir kura numarası için müracaat edebilirler.

Başvurular nereden yapılıyor?

Tüm hac başvuru işlemleri, e-Devlet üzerinden yapılacak. Hacı adayları için süreç, dijital platformda yürütülecek.

Yeni başvuru tarihi hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt işlemlerini başlatmak için e-Devlet sistemini ziyaret edebilirsiniz.