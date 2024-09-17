Manisa Hava Durumu (17-21 Eylül):
- 17 Eylül Salı: Az bulutlu, en düşük 18°C, en yüksek 31°C, nem %28 - %78, rüzgar 13 km/s.
- 18 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu, en düşük 19°C, en yüksek 31°C, nem %31 - %76, rüzgar 12 km/s.
- 19 Eylül Perşembe: Parçalı bulutlu, en düşük 18°C, en yüksek 30°C, nem %32 - %87, rüzgar 10 km/s.
- 20 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu, en düşük 18°C, en yüksek 31°C, nem %30 - %83, rüzgar 13 km/s.
- 21 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu, en düşük 18°C, en yüksek 30°C, nem %36 - %92, rüzgar 15 km/s.
Hava sıcaklıkları 18°C ile 31°C arasında değişecek.
Editör: Mehrican Candemir