Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun biyolojik babası olduğuna dair DNA testlerinin sonuçları, Adli Tıp Kurumu tarafından %99.99 doğruluk oranıyla kanıtlandı. Testlerin ardından, Hacı Sabancı sessizliğini korurken, aile büyüklerinden gelen tepkiler gündeme oturdu. Hacı Sabancı’nın, Fatma D. tarafından açılan babalık davasına verdiği yanıt henüz açıklığa kavuşmazken, yalnızca eşi Nazlı Kayı ve kızı ile sosyal medyada paylaşımlar yapmayı tercih etti.

"Çok rahatsızız"

Babalık davasının ardından Sabancı ailesinin huzuru bozuldu. Başta Hacı Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı olmak üzere, aile üyeleri çıkan haberlerden rahatsız olduklarını dile getirdiler. Hakan Sabancı, tüm fotoğraflarını yoruma kapatarak tepki gösterdi. Aile büyüklerinin, "Adımızın böyle bir haberle anılmasından çok rahatsızız" şeklindeki açıklamaları, ailenin bu durumdan duyduğu rahatsızlığı gözler önüne serdi.

Sosyal medya eleştirileri

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı’nın evliliği, son zamanlarda yaşanan bu olaylarla daha da dikkat çekti. Adli Tıp raporunun açıklanmasının ardından Nazlı Sabancı, eşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını kalp emojisi ile sosyal medya hesabında paylaştı. Bu paylaşım, sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kullanıcı, "Ne gerek vardı böyle bir paylaşıma?", "Bu nispet kime oluyor?" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.