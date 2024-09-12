Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstanbul’da katıldığı bir etkinlikte A Milli Futbol Takımı’nın gelecekteki hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Avrupa Şampiyonası'ndaki performansı övdü ve asıl hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu belirtti.

Başkan Hacıosmanoğlu, "Futbol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda güzel işler yaptı, yarım kalmış işimizi hocamızla beraber Amerika'ya gidip inşallah Dünya Kupası'nda tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, milli takımın büyük hedeflere odaklandığını ve Amerika'daki Dünya Kupası'nda başarı için hazırlandığını gösteriyor.

"Teknik adam olarak bulunmak bambaşka"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Avrupa Şampiyonası'nda yaşadıkları deneyimi paylaşarak, "Avrupa ve dünya şampiyonasına futbolcu olarak katıldım ama teknik adam olarak bulunmak bambaşkaydı. EURO 2024’te birlikte hareket eden bir takım izledik, bu benim için büyük bir gurur kaynağı" dedi. Montella, Türkiye’de kendini evinde gibi hissettiğini ve özellikle Kapadokya’nın kendisi için özel bir yer olduğunu vurguladı.

Montella ayrıca, sporu gençlere ulaşmanın en kısa yolu olarak gördüğünü ve Türkiye'de futbolun, İtalya'dakine benzer duygusal bir tutku ile yaşandığını söyledi, "Yargılanacağınızı bildiğiniz zaman tamamen kendiniz olmak kolay değildir, bu benim karakterimi de yansıtıyor ama profesyonel olarak yargılandığınız, eleştiriler aldığınız zaman içine kapalı bir insanım diyebiliriz. Bu bazen yanlış anlaşılabiliyor. Kamuya açık ortamlarda çok kendim olamıyorum. Rahat olduğumuz zaman kendim olabiliyorum. İtalya ile Türkiye arasında çok benzerlik görüyorum. Napoli yakınlarında küçük bir köyde büyüdüm. Türkiye, çok tutkulu, duyguların yoğun olduğu bazen çocukluğumda yaşadığım ortamdan pek farklı değil. Kendimi memleketimde gibi hissediyorum. Türkiye'de beğendiğim yeri söylemem gerekirse Kapadokya beni çok heyecanlandırıyor, çok farklı duygular hissediyorum."