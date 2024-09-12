Kırkağaç, 102. Kurtuluş Yıldönümünde ve 46. Kavun Festivali'nde renkli bir atmosferde buluştu. Bu yılki "En İyi Kavun Yarışması" büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi. Yarışmaya Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay ve Belediye Başkanı Üstün Dönmez de katılarak etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Ödüller sahiplerini buldu

Festivalde yapılan kavun yarışması, üreticilerin en iyi kavunlarını sergileyebileceği bir platform sundu. Jüri üyeleri, getirilmiş olan kavunları titizlikle değerlendirerek kazananları belirledi.

Kırkağaç Kavunu Kategorisi:

- Birincilik Ödülü: İsmail Taşçı

- İkinci Ödül: Mustafa Öntaşçı

- Üçüncü Ödül: Bülent Somalıoğlu

Sarı Dilim Kategorisi:

- Birincilik Ödülü: İsmail Taşçı

- İkinci Ödül: İsmail Yaşlı

- Üçüncü Ödül: Ekrem Engür

Başkan Dönmez’den festival ve kavun tanıtımına vurgu

Festivalde bir konuşma yapan Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, “Kırkağaç Kavunu’nun tanıtımı ve üreticilerimizin desteklenmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bu festivali her yıl daha da büyüterek Kırkağaç’ın değerini tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Kurtuluşumuzun 102. yılında düzenlenen bu anlamlı etkinlik, hem tarihimize sahip çıkmak hem de geleceğe umutla bakmamız için önemli bir adım,” dedi.

Kavunlar katılımcılara ikram edildi

Dereceye giren üreticilere ödülleri takdim edildikten sonra, kesilen kavunlar festival katılımcılarına ikram edildi. Etkinlik, Kırkağaç’ın geleneksel kavunlarının tadına varıldığı keyifli anlara sahne oldu.