Yurt dışı yerleşikler, 2 Mayıs haftasında 173,6 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptı. DİBS tarafında ise satış tarafında yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 Mayıs haftasına ilişkin menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Buna göre, yabancı yatırımcılar borsada üst üste üçüncü hafta hisse alımı gerçekleştirdi.

Yabancı yatırımcılar hisse alımına devam etti

TCMB'nin verilerine göre, yurt dışında yerleşik yatırımcılar 2 Mayıs haftasında net 173,6 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptı. Bu gelişmeyle birlikte yabancıların borsadaki alım süreci üst üste üçüncü haftasına taşındı.

Devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) net satış

Aynı hafta içerisinde yabancı yatırımcılar, devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) 1,161 milyar dolarlık net satış gerçekleştirdi. Bu durum, yabancıların hisse senedi tarafında pozitif, tahvil tarafında ise temkinli duruşunu ortaya koydu.

Önceki hafta verileri neydi?

Bir önceki hafta (25 Nisan haftası) yabancı yatırımcılar 92,4 milyon dolarlık hisse senedi alımı yapmıştı. Aynı dönemde DİBS tarafında ise 476,7 milyon dolarlık net alım gerçekleşmişti.

Veriler haftalık ve geriden geliyor

Merkez Bankası, haftalık menkul kıymet istatistiklerini geriye dönük olarak yayımlıyor. 2 Mayıs haftasına ilişkin açıklanan veriler de bu tarihten bir hafta öncesini kapsıyor.