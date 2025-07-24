Hadi Gari Festivali beşinci gününde coşkuya ulaştı

Tire Belediyesi ev sahipliğinde Kahrat Güzelleştirme Derneği ve Uluslararası Sanatçılar Birliği Derneği’nin paydaşlığıyla düzenlenen Hadi Gari Kültür Sanat ve Dayanışma Festivali, beşinci gününde sanat dolu etkinliklerle büyük ilgi gördü. Tire Süt Kooperatifi’nin çözüm ortaklığıyla gerçekleşen festival, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Günün ilk etkinliği çocuklara yönelik masal atölyesi oldu. Masal anlatıcısı Yeliz Allı, interaktif ve eğitici masallarıyla çocuklarla bir araya gelerek neşeli ve öğretici bir ortam yarattı.

Akşam programında kültürel miras vurgusu yapıldı

Akşam saatlerinde festival, proje sanat koordinatörü Oğuz Demir, proje koordinatörü ve Uluslararası Sanatçılar Birliği Derneği Başkanı Levent Tanyeri, Basma Fistan Giyerim Grubu Başkanı Günay Aral ve Kahrat Mahalle Muhtarı Kuray Kuru’nun açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmacılar, kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

Saat 19.30’da Uluslararası Sanatçılar Birliği Derneği ve Basma Fistan Giyerim Grubu’nun eserlerinden oluşan resim sergisi açıldı. Ardından, Türk halk müziğinin güçlü sesi Tolga Çandar sahne aldı ve izleyicilerden büyük alkış aldı.

Halk oyunları ve koroyla Ege kültürü sahnede buluştu

Tire Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, sahne performanslarıyla Ege’nin zengin kültürünü yansıttı. Kahrat Kadın Korosu ise şef Nurgül Demir yönetiminde sevilen türkülerle festivalde unutulmaz anlar yarattı.

Özge ve Deniz ikilisi gitar ve keman dinletisiyle zarif bir atmosfer oluşturdu. Doğa Sanat Akademisi Ritim Grubu ise izleyicileri coşturan performanslar sergiledi.

Masal anlatıcısı ve meddah gösterisi geceye renk kattı

Yetişkinler için düzenlenen masal anlatımı, Yeliz Allı tarafından eğlenceli ve düşündürücü masallarla gerçekleştirildi. Tire Belediyesi Sahne Sanatları Sanatçısı Dündar Taşal ise meddah gösterisiyle seyircileri hem güldürdü hem düşündürdü

Genç sanatçı Zeynep Ali piyano dinletisiyle sahnede yer aldı. Festivalin son performansında kabak kemane sanatçısı Erkan Solak ve solist Yaşar Gürel, sevilen türküleri seslendirerek geceyi duygusal ve coşkulu şekilde tamamladı.

Finalde İzmir Marşı ile büyük coşku yaşandı

Festivalin finalinde, proje ekibi ve sanatçılar katılımcılarla birlikte İzmir Marşı’nı coşkuyla seslendirdi. Tire Belediye Başkan Vekili Hüseyin Zincircioğlu ve Tire Süt Kooperatifi Başkanı Osman Öztürk de festivale katılarak destek verdi.