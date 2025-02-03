Ünlü şarkıcı Hadise, Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasına yönelik karara sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Pınar Gültekin davasında verilen karar, akıl ve vicdan dışı. Bir kadın yine adalet arayışında yalnız bırakıldı. Her gün yeni bir acı, yeni bir öfke. Susmak en büyük tehlike. Unutturmamak için konuşmaya devam edeceğim, çünkü bu normal değil, olmamalı" ifadelerini kullandı.

Pınar Gültekin davasında gergin gelişmeler

2020 yılında Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesi davasında sanık Cemal Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Ancak Yargıtay, sanığın cezasını bozarak Avcı’nın yeniden yargılanmasına karar verdi. Bu gelişme, adalet arayışındaki aile ve kamuoyu arasında büyük tartışmalara neden oldu.

Hadise’den toplumsal adalet vurgusu

Hadise, Pınar Gültekin davasındaki bu kararı değerlendirirken, adalet sisteminin kadınların yaşadığı acılara duyarsız kaldığını vurguladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bir kadın yeniden adalet arayışında yalnız bırakıldı” diyerek, davanın sonuçlarının toplumsal hafızadan silinmemesi gerektiğini belirtti.

Suskunluğa karşı sesini yükseltiyor

Ünlü şarkıcı, "Susmak en büyük tehlike" sözleriyle adalet ve toplumsal sorumluluk konusunda farkındalık yaratmaya çalıştığını ifade etti. Hadise, bu tür kararların tekrarlanmaması için konuşmalarına devam edeceğini sözlerine ekledi.