Ege Bölgesi'nin lider doğal taş ihracatçıları, 27 Ocak – 2 Şubat 2025 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirdikleri "Sektörel Ticaret Heyeti"nin ardından rotayı İngiltere'ye çevirdi. Ege Maden İhracatçıları Birliği, Türk doğal taş sektörünü daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefleyerek 4-7 Şubat 2025 tarihlerinde İngiltere’de düzenleyeceği yeni bir ticaret heyetiyle sektördeki etkinliğini artırmayı planlıyor.

İngiltere'nin tasarımcılarıyla bir araya geliyorlar

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, İngiltere pazarındaki etkilerini güçlendirmek istediklerini belirtti. Alimoğlu, 4-7 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan "Sektörel Ticaret Heyeti" kapsamında, İngiltere’nin önde gelen mimarları, iç ve dış mekân tasarımcılarıyla bir araya geleceklerini ifade etti. İngiltere’deki yüzlerce projede Türk doğal taşlarının daha fazla tercih edilmesi amacıyla, bu taşların tanıtımına büyük bir önem verileceği vurgulandı.

İngiltere pazarında güçlü bir temsil

Alimoğlu, "İngiltere’de 150 farklı doğal taş çeşidi ve 650 renk desen seçeneği sunarak, mimarların projelerinde Türk taşlarını kullanmalarını sağlamak istiyoruz," dedi. 2018 yılından itibaren İngiltere pazarında yatırım yaptıklarını belirten Alimoğlu, Zaha Hadid, Stanton Williams ve Simpson Haugh gibi dünyaca ünlü mimarlık ofisleriyle olan işbirliklerine de değindi.

Surface Design Show Fuarı'nda Türkiye’yi tanıtacaklar

Türk doğal taş sektörünün güçlü temsilcileri, İngiltere'deki Surface Design Show Fuarı’nda 150’den fazla katılımcıyla birlikte yer alacak. Bu organizasyon, Türk taşlarının İngiliz mimarlarıyla doğrudan buluşturulması adına büyük bir fırsat sunacak. Fuar süresince, Türk doğal taşlarının zengin çeşitliliği ve teknik yüzey uygulamaları İngiltere pazarında daha fazla ilgi görecek.

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin İngiltere heyeti

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin İngiltere’ye düzenlediği heyette, sektördeki en önemli firmalar da yer alacak. Heyete katılacak firmalar arasında AGE Stone, Aliemoğlu Madencilik, Şenler Mermer, Onur Mermer gibi büyük markalar bulunuyor.