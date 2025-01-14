Hadise, özel hayatı hakkında uzun süre sessizliğini koruduktan sonra, Esas Oğlan dizisinin setinde tanıştığı yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından ilk kez birlikte çekilen kareyi paylaşan ünlü şarkıcı, fotoğrafına Ferdi Özbeğen'in "Satmışım anasını" şarkısını ekleyerek, ilişkisini resmiyet kazandırdı.

Hadise’nin aşk itirafı: “Aşka geldim”

Geçtiğimiz yıl Mehmet Dinçerler ile boşanmasının ardından yeni bir aşka yelken açan Hadise, Şenol Sönmez ile ilişkisini sosyal medyada ilan etti. Esas Oğlan galasında birlikte katıldıkları etkinlikte basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyen Hadise, sessizliğini fotoğraf paylaşarak bozdu. Fotoğraf, Hadise’nin aşkını duyurduğu an oldu.

Hadise ve Şenol Sönmez’in paylaştığı aşk karesi, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.