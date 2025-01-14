Küresel iklim krizine karşı mücadelede karbon ayak izini azaltmak önemli bir adım olarak görülüyor. Bu kapsamda, Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER), hem kampüs içinde hem de bireysel düzeyde farkındalık yaratmayı amaçlayan çalışmalara devam ediyor. ÇEVMER’den Arş. Gör. Dr. S. Tuğçe Kalkan, karbon ayak izi kavramı ve üniversitenin bu konudaki çabaları hakkında bilgi verdi.

Karbon ayak izi nedir?

Arş. Gör. Dr. Kalkan, karbon ayak izini, “Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan sera gazlarının, karbondioksit eşdeğeri cinsinden hesaplanması” olarak tanımlıyor. Ulaşım, enerji tüketimi ve beslenme gibi günlük faaliyetlerin karbon ayak izine doğrudan katkı sağladığını belirten Kalkan, bireylerin bu konudaki farkındalığını artırmanın önemine vurgu yapıyor.

Tuğçe Kalkan, bireylerin karbon ayak izini ölçebileceği testler olduğunu ve bu testlerin yaşam tarzına uygun öneriler sunduğunu ifade etti. Örneğin; et tüketimini azaltmak gibi küçük değişikliklerle ayak izini düşürmenin mümkün olduğunu belirtti.

Ege Üniversitesi’nden sürdürülebilirlik çalışmaları

Ege Üniversitesi, karbon ayak izini azaltma hedefi doğrultusunda, GreenMetric Yeşil Üniversiteler Sıralaması gibi uluslararası platformlarda aktif rol alıyor. 1477 üniversite arasında 88’inci sırada yer alan üniversite, yıllık değerlendirmelerle eksiklerini belirleyip bir yol haritası çıkarıyor. Arş. Gör. Dr. S. Tuğçe Kalkan, üniversitenin yenilenebilir enerji projeleri, yağmur suyu hasadı ve sıfır atık yönetimi gibi sürdürülebilirlik faaliyetlerini anlattı. Ayrıca öğrencilere yönelik seminerler, sertifika programları ve topluluk etkinlikleriyle farkındalığın artırıldığını ifade etti.

Karbon ayak izinin küresel etkisi

Dr. Kalkan, karbon ayak izinin ülkelerin ekonomik gelişmişlik seviyesiyle ilişkili olduğunu belirterek, ABD ve Çin’in en yüksek karbon salımına sahip ülkeler olduğunu söyledi. Türkiye’nin ise 13’üncü sırada yer aldığını ifade eden Kalkan, bireylerin ve kurumların küçük yaşam tarzı değişiklikleriyle büyük farklar yaratabileceğine dikkat çekti.