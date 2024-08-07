Ünlü şarkıcı Hadise, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan kararla 4 gündür erişime kapalı olan Instagram hakkında açıklamalarda bulundu.

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"Özgürlüklerin engellenmesine hep karşıydım"

Hadise, özgürlüklerin engellenmesine hep karşıydımzsosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeline tepkisini, bir başka sosyal medya platformu X üzerinden dile getirdi. Şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yasaklara, kısıtlamalara ve özgürlüklerin engellenmesine hep karşıydım ve hep karşı olacağım! Getirilen erişim yasağının kaldırılmasını diliyorum."

Editör: Sedef Didem Ezme