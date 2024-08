HADO Türk Milli Takımı’nın da katılacağı 2025 Dünya Kupası’nda toplam 20 milyon Japon Yeni (yaklaşık 4.7 milyon TL) para ödülü dağıtılacak. Organizasyon, Çin'in Şangay kentinde gerçekleştirilecek.

"Futuristik Spor" sloganıyla tanınan HADO, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde Japonya’daki genel merkezinden önemli bir açıklama yaptı. 2025 yılında Şangay'da düzenlenecek turnuvaya 30 ülke katılacak ve sponsorluk anlaşmalarıyla 20 milyon Japon Yeni değerinde ödül dağıtılacak.

Hedef Avrupa şampiyonluğu

HADO Türkiye Direktörü Koray Erdemir, turnuvanın önemini vurgulayarak, "12-15 Eylül tarihlerinde İngiltere’de katılacağımız Avrupa Şampiyonası sonrası Dünya Kupası için hazırlıklara başlayacağız. 2024-2025 eğitim yılı, HADO için kritik bir dönem olacak. Şu anda 50 üniversite ve 15 ilde gençlerle buluşuyoruz. Okul Sporları ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile Ünilig’in branş sporu olarak büyük adımlar attık. 2025 Dünya Kupası’nda bugüne kadarki en yüksek ödülü dağıtacağız. Japonya’daki Dünya Kupası'nda 5. olmuştuk, şimdi hedefimiz Avrupa Şampiyonası’nda birinci olup, Dünya Kupası’na en iyi şekilde hazırlanmak," dedi.

Türkiye’de HADO’nun yükselişi

Türkiye, HADO’nun en aktif ülkelerinden biri. 50 üniversite ve 15 ilde pilot projelerle gençlerle buluşan HADO, Okul Sporları ve Ünilig’in branş sporu olarak da önemli bir yere sahip. Ülkemiz, hem takım hem de sporcu sayısı bakımından diğer ülkeleri geride bırakıyor.

İngiltere'de mücadele edecek

2021 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olup altın madalya kazanan Ay-yıldızlılar, 2022’de Fransa’da Avrupa 2.'liği ve 2023’te Japonya’da Dünya 5.'liği elde etti. HADO Türkiye Milli Takımı, 12-15 Eylül 2024 tarihlerinde İngiltere’de bir kez daha podyuma çıkmak için mücadele edecek.

HADO nedir?

Spor dünyası, yıllar içinde sürekli değişmekte ve teknolojinin kullanımı ise günümüzde birçok değişimi hızlandırmakta ve hatta baştan şekillendirmektedir. Gelecekte Teknoloji, sporcuların nasıl antrenman yaptığını ve rekabet ettiğini, taraftarların içeriği nasıl kullandığını, birinci sınıf mekanların inşa edilmesine etki etmektedir. Teknoloji, sporculardan antrenörlere, tribünlerdeki taraftarlara kadar spor teknolojisi, herkesin sevdiği sporlardan ve aktivitelerden keyif almasını kolaylaştırmaktadır. HADO, çocukken hepimizin oynadığı yakar top oyununun temelleri üzerine kurulmuş, teknolojik ekipmanlar ile oynanan yeni nesil bir TEKNOSPOR'dur. 3'er kişiden oluşan 2 takımın 80 saniye içerisinde karşılıklı olarak teknolojik ekipmanlar takarak karşılıklı 3 set üzerinden mücadelesini esas alan bir spordur.

HADO Türkiye hakkında

Japon Artırılmış Gerçeklik sporu olan HADO, 2019 yılında Türkiye'ye giriş yapmıştır. Ekim 2019 ayında ise HADO TÜRKİYE markası ile Türkiye'de bu sporun yaygınlaşması için çalışmalara başlanılmıştır. HADO, Türkiye E-Spor Federasyonu tarafından bir branş sporu olarak kabul edilmiştir (2020) ilk HADO Avrupa Şampiyonası 25 Eylül 2021 tarihinde istanbul'da organize edilmiş ve Türk takımı Şampiyon olmuştur. Bu turnuvada elde edilen başarılı performans sonucu, HADO TÜRKİYE Milli Takımı 2022 yılında düzenlenecek olan HADO Dünya Şampiyonasına 2 TÜRK takım ile katılım hakkı elde etmiştir.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile yapılan ortak çalışmalar sonucu 2021 yılı için ilk olarak Türkiye Üniversite Sporları takvimine girmiştir. 2022 yılı Mayıs ayı itibariyle ilk TUSF Üniversiteler arası HADO Turnuvası organize edilecektir. Turnuvada dereceye giren ve başarılı sporculardan oluşacak HADO Üniversite Milli takımı ise ileride yapılması planlanan Avrupa Üniversiteler HADO Şampiyonasında ülkemizi temsil edeceklerdir.

HADO nasıl oynanır? Nelere ihtiyaç duyulur?

HADO 6mtx10mt boyutlarında düz bir alanda, 2 başta 6mtx2.65mt boyutlarında artırılmış gerçeklik perdelerinin arasında oynanan bir spordur. Sporcular kafalarına ve bileklerine taktıkları teknolojik ekipmanlar ve bir yazılım aracılığı ile bu sporu yaparlar. Sistem ana bir bilgisayardan yönetilir. Sistemin başındaki ana operatör aynı zamanda sistemin düzgün çalışmasını kontrol ederek sistemin doğru şekilde işlemesini sağlamaktadır. HADO' da hakemlik kavramı bulunmamaktadır, yazılım skor, istatistik, en iyi oyuncu kavramlarını kendisi yönetmekte ve tespit etmektedir. Takımlar Kırmızı ve Mavi takım olarak ikiye ayrılır. Her iki takım 6mtx5mt alanda, kendi rengini

temsil eden perdenin önünde yerini alır ve rakip takımdaki sporcuların tıpkı yakar top oynar gibi artırılmış gerçeklik ile üretilen toplar ile artırılmış gerçeklik ile üretilmiş can yoncalarını vurmaya çalışırlar. Sporcular hareket ederek üzerlerine gelen toplardan kaçmaya çalışırlar. Sınırsız sayıda topatma imkânına sahip olan sporcular yakar top oyunundan farklı olarak eş zamanlı olarak hem kaçmakta hem de hücum etmektedir. 80 saniye içerisinde rakip takımın en çok can yoncasını vuran takım o seti kazanmış sayılır. Genelde müsabakalar 3 set üzerinden oynanmakta olup 3 setten 2 seti kazanan taraf maçı kazanmaktadır.





Teknolojik ekipmanlar ile oynanan bu spor, temel olarak kapalı alanlarda uygulanmak üzere tasarlanmış olup, homojen işık altında oynanmaktadır. Sistem bilgisayarı ve destekleyici teknik ekipmanların çalışabilmesi için sistemin kurulacağı alanda elektrik olması zorunludur. Seyirciler müsabakayı "EYE" (Göz) adı verilen sisteme bütünleşmiş bir ekipmandan alınan görüntünün seyircileri izletilmesi ile takip edilmektedir.