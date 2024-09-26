Kayseri'de, hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, öğle saatlerinde Cahit Yıldırım idaresindeki 38 SA 357 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan Cahit Yıldırım ve eşi Tuğba Yıldırım ile Bahar A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Cahit ile eşi Tuğba Yıldırım Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Üç çocuk annesi Tuğba Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.