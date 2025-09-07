Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hafriyat ve moloz döküm alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu makilik ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın hafriyat alanında başladı
Kuşadası’nın Karaova Mahallesi’ndeki hafriyat ve moloz döküm alanında saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ekipler 2 saat müdahale etti
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve arazözler sevk edildi. Yangın, karadan yapılan yaklaşık 2 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürüyor
Yangının makilik ve ormanlık alana sıçraması önlendi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.