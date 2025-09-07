Yolun karşısına geçmeye çalışan genç yaşamını yitirdi
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu motosikletten uyuşturucu çıktı. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınırken, 208 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Polis şüpheli motosikleti durdurdu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri, Yarhasanlar Mahallesi 2325 Sokak’ta şüpheli bir motosikleti durdurdu.

Uyuşturucu Hap ele geçirildi

Motosiklette yapılan aramada, uyuşturucu etkisi olan 208 sentetik ecza hap bulundu.

2 şüpheli gözaltına alındı

Araçtaki A.R. ve K.A. isimli şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.