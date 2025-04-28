Hafsanur Sancaktutan, "İbrahim Selim'le Bu Gece" programında kapı fobisi olduğunu itiraf ederek izleyenleri şaşırttı. Detaylar haberimizde.

Hafsanur Sancaktutan "İbrahim Selim'le Bu Gece"de fobisini açıkladı

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka'nın ardından "İbrahim Selim'le Bu Gece" programına konuk oldu. Samimi tavırları ve içten açıklamalarıyla dikkat çeken Sancaktutan, ilginç bir itirafta bulundu.

Son dönemde Kubilay Aka ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Sancaktutan, magazin dünyasında sıkça gündeme geliyor. Çiftin aşkı, başlangıçta şüpheyle karşılansa da zamanla herkes tarafından kabul edildi. Aka'nın sürprizleri ve jestleri de bu ilişkinin daha çok konuşulmasına neden oldu.

Sancaktutan'ın ilginç fobisi: Kapı korkusu

Program sırasında İbrahim Selim'in yönelttiği "Sahip olduğun en garip fobi nedir?" sorusuna Hafsanur Sancaktutan beklenmedik bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, kapı fobisi olduğunu açıkladı.

Sancaktutan, kapılara yaslanmaktan çekindiğini ve "Kapı birden devrilebilir" ya da "Birisi aniden kapıyı açabilir" gibi düşüncelerin bu fobinin temel nedeni olduğunu belirtti. Ünlü oyuncunun bu açıklaması izleyenleri şaşırttı.