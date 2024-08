Müzik dünyasının ikonik isimleri, gruplarının isimlerini belirlerken genellikle sıra dışı ve ilginç kaynaklardan ilham almışlardır. AC/DC, adını bir dikiş makinesindeki elektrik akımı teriminden alırken, The Beatles’ın ismi ise bir film repliğinden türetilmiştir. Bu tür isimlerin arkasındaki öyküler, grubun karakterini ve müzikal enerjisini yansıtacak şekilde dikkatle seçilmiştir. Bu yazıda, bazı ünlü grupların isim hikayelerine ve kökenlerine dair derinlemesine bir keşfe çıkıyoruz.

AC/DC

Angus ve Malcolm Young'un kız kardeşi Margaret, bir dikiş makinesinde AC/DC ibaresini görünce, bu ismin grubun enerjisini yansıtacağını düşünerek önerdi. Grubun kurucuları bu fikri kabul etti ve ismi benimsedi. İlk konserlerini 31 Aralık 1973'te verdiler.

Aerosmith

Davulcu Joey Kramer, lisedeyken Harry Nilsson’ın albümündeki "aero" kelimesinden etkilenerek grup ismi olarak Aerosmith'i düşündü. Ancak isim, Joe Perry ve Steven Tyler'ın grubuna katılmadan önce kabul edilmedi. Grubun adını ikna ettikten sonra kullandılar.

Arctic Monkeys

2002 yılında Alex Turner ve Matt Helders, ortaokul arkadaşları Andy Nicholson ile grup kurmak istediler. İkinci gitarist Jamie Cook'un, Arctic Monkeys ismini önerdiği ve bu ismin İngiltere'nin kuzeyindeki "northern monkey" tabirinden esinlendiği düşünülüyor.

The Beatles

John Lennon, Buddy Holly and the Crickets'tan esinlenerek grubuna bir böcek ismi vermeye karar verdi. "Beetles" kelimesini "Beatles" olarak değiştirdi. Paul McCartney ve George Harrison'a göre ise isim, "The Wild One" filmindeki bir replikten ilham alındı.

Black Sabbath

Başlangıçta "Earth" olan isimleri, 1969 yılında başka bir grup tarafından kullanıldığı için değiştirildi. Mario Bava’nın "Black Sabbath" adlı korku filmi ve o dönemde yazdıkları şarkı sözleri isimlerinin seçilmesinde etkili oldu.

Blue Öyster Cult

Menajer Sandy Pearlman’ın 1960’larda yazdığı bir şiirden esinlenerek seçilen isim, Richard Wagner’in operalarındaki havası andırması için Allen Lanier tarafından eklenen noktalı "ö" harfiyle tamamlandı. İlk isimleri "Soft White Underbelly"ydi.

The Clash

Basçı Paul Simonon, Evening Standard gazetesinde "clash" kelimesini görünce bu ismin gruba yakışacağını düşündü ve gruba bu ismi verdi.

Creedence Clearwater Revival

Başlangıçta "The Golliwogs" olarak anılan grup, isim değişikliği teklifi aldıktan sonra "Creedence Clearwater Revival" adını benimsedi. "Creedence" arkadaşları Creedence Newball’dan, "Clearwater" bir bira reklamından, "Revival" ise gruba bağlılığı simgelemek için kullanıldı.

Jim Morrison, Aldous Huxley'nin "The Doors of Perception" adlı kitabından esinlenerek bu ismi seçti. Kitap ismi, William Blake’in şiirinden alıntı yapılarak belirlendi.

Bu isimler, müzik dünyasında iz bırakmış grupların kökenlerine dair ilginç bilgiler sunuyor ve her biri kendine özgü bir hikaye taşıyor.