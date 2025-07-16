Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken birçok il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hafta sonunda ise yağışların özellikle Doğu Karadeniz ve Erzurum’un kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı etkili olacak.

MGM'nin tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının özellikle yurdun batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrediyor. Doğu bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalması bekleniyor. Sıcak havanın etkili olduğu günlerde yerel sağanaklar görülecek.

Birçok bölgeye yönelik yağış uyarısı

Tahminlere göre bugün Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Yozgat, Kırşehir, Tokat, Ordu ve Muğla’nın iç kesimleri ile Batı ve Orta Akdeniz’in iç bölgeleri; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Şırnak ve Hakkâri dışında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yağışların Doğu Karadeniz'in genelinde, Ardahan çevresinde ve Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışlarına karşı tedbirli olunması isteniyor.

Hafta sonu yağışlar etkisini artıracak, toz taşınımı olacak

Meteoroloji yetkilileri hafta sonu için kuvvetli sağanak uyarısını yineledi.

Özellikle Karadeniz’in doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağışların etkisini artıracağı ve bazı bölgelerde kuvvetli sağanak yağışların görüleceği belirtildi. Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda yaşanması beklenen olası aksamalar konusunda vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.