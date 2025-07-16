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“CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi aradı ve süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kılıçdaroğlu, Bahçeli’min şahsında emeği geçenlere teşekkür etti.”

Yarkadaş paylaşımı şöyle:

Yarkadaş, paylaşımında Kılıçdaroğlu’nun, Bahçeli’nin şahsında sürece katkı veren herkese teşekkür ettiğini vurguladı.

CHP’li Barış Yarkadaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu’nun Bahçeli’yi aradığını ve süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini bildirdi.

CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, PKK’nin silah bırakma sürecinde yaşanan olumlu gelişmeler ele alındı.

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