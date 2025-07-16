CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, PKK’nin silah bırakma sürecinde yaşanan olumlu gelişmeler ele alındı.
CHP’li Barış Yarkadaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu’nun Bahçeli’yi aradığını ve süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini bildirdi.
Yarkadaş, paylaşımında Kılıçdaroğlu’nun, Bahçeli’nin şahsında sürece katkı veren herkese teşekkür ettiğini vurguladı.
Yarkadaş paylaşımı şöyle:
“CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi aradı ve süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kılıçdaroğlu, Bahçeli’min şahsında emeği geçenlere teşekkür etti.”