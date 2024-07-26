İşçilerde uygulanan yıllık izin düzenlemesinin memurlar için de geçerli olması gerektiği, özellikle hafta sonu tatillerinin yıllık izne dahil edilmemesi konusu gündemde. Mevcut uygulamanın adil olmadığını düşünen memurlar, iş gününe dayalı izin sistemi talep ediyor.

Mevcut uygulama ve sorunlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurların yıllık izin süreleri hizmet süresine bağlı olarak belirlenir. 10 yıldan az hizmet süresi olanlar 20 gün, 10 yıldan fazla hizmet süresi olanlar ise 30 gün yıllık izin hakkına sahiptir. Ancak, bu izin günleri arasında hafta sonları da sayılmaktadır. Bu durum, memurların daha az tatil yapmasına neden oluyor.

Örneğin, 20 günlük yıllık izin hakkı olan bir memur, bu izni dört defa beşer gün şeklinde kullanmak istediğinde, toplamda 28 gün tatil yapmış oluyor. Bu, işçilerde uygulanmayan bir durum ve memurların tatil sürelerinin fiilen azalmasına neden oluyor​.

Adalet ve eşitlik talepleri

Memurlar, işçilerde olduğu gibi izin haklarının iş günü üzerinden hesaplanmasını talep ediyorlar. Bu talepler, sadece hafta sonları değil, aynı zamanda resmi tatil günlerinin de yıllık izne dahil edilmemesi gerektiğini içeriyor. Bu sayede, memurların izin süreleri daha adil bir şekilde değerlendirilecek ve işçi-memur arasındaki izin kullanımı farklılıkları giderilmiş olacak.

Yasal düzenleme beklentisi

Bu konuda Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan değerlendirmelerde, memurların izin haklarının düzenlenmesi gerektiği belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda sosyal taraflarla görüşerek gerekli düzenlemeleri yapması bekleniyor. Mevcut durumda, memurların izin haklarının iş günü bazında yeniden düzenlenmesi, hem adaletin sağlanması hem de uygulama birliğinin korunması açısından önem taşıyor​.