Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Rumen futbolcu Ianis Hagi’yi kadrosuna kattı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
İmza töreni yapıldı
Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve efsane futbolcu Gheorghe Hagi de katıldı.
Son kulübü Rangers
Ianis Hagi, Alanyaspor’a transfer olmadan önce İskoçya ekiplerinden Rangers’ta forma giyiyordu. Hagi, kariyerinde daha önce Viitorul Constanța ve Genk gibi takımlarda da oynadı.
Futbol geçmişi
-
Yaş: 26
-
Mevki: On numara
-
Öne çıkan özellikleri: Oyun kurucu yetenekleri ve duran toplardaki başarısı
-
Baba figürü: Rumen futbolunun efsane isimlerinden Gheorghe Hagi’nin oğlu
Alanyaspor’un açıklaması
Alanyaspor’dan yapılan açıklamada, “Ianis Hagi’ye hoş geldin diyor, turuncu-yeşilli formamız altında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.