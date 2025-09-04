Samsung S25 FE, IFA 2025 etkinliğinde tanıtıldıktan sonra teknoloji tutkunlarının yoğun ilgisini çekti. Uygun fiyatlı amiral gemisi olarak öne çıkan model, 5 Eylül 2025 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak.

Türkiye’de çıkış tarihi belli oldu

Samsung Galaxy S25 FE, IFA 2025 kapsamında 4 Eylül’de tanıtıldı. Cihaz, Türkiye’de 5 Eylül 2025 tarihinde raflardaki yerini alacak. Samsung’un uygun fiyatlı premium telefonu, lacivert, gece siyahı, buz mavisi ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Tasarım ve ekran özellikleri

S25 FE, 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X ekranıyla akıcı ve canlı görüntüler vadediyor. 120 Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sayesinde görsel deneyimi üst seviyeye taşıyor.

Performans ve donanım

Cihaz, Exynos 2400 işlemciyle geliyor. 8 GB RAM ve 128 GB’dan başlayan depolama seçenekleriyle günlük kullanımda ve çoklu görevlerde güçlü bir performans sunuyor.

Kamera ve yapay zeka destekleri

Üçlü kamera sistemi; 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 8 MP telefoto lens ile donatıldı. Yapay zeka destekli yazılım, düşük ışıkta bile net kareler yakalanmasını sağlıyor.

Batarya ve dayanıklılık

4.900 mAh bataryaya sahip olan model, 45W hızlı şarj desteğiyle geliyor. IP68 sertifikası ve Gorilla Glass Victus+ koruması sayesinde dayanıklılık öne çıkıyor.

Yazılım ve güncelleme garantisi

Samsung, Galaxy S25 FE için 7 yıl yazılım güncellemesi taahhüt ediyor. One UI 8 arayüzüyle gelen cihaz, uzun vadeli kullanım için güvence sunuyor.