HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, emeklilikte maaş düşüşüne yol açan sistemin adaletsiz olduğunu belirterek, “Bu uygulamadan vazgeçin” çağrısında bulundu. Arslan ayrıca, asgari ücret ve kadro bekleyen işçiler için de önemli mesajlar verdi.

“Adaletli gelir dağılımı istiyoruz”

HAK-İŞ’in 50’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen “Emek Kahramanları Ödül Töreni”nde konuşan Genel Başkan Mahmut Arslan, Türkiye’de adaletli gelir dağılımı için daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Arslan, konfederasyonun sadece üyeleri için değil, tüm emekçiler ve mağdurlar için mücadele ettiğini belirtti.

Sendika üyelerine “Üye sayısını artırın” çağrısı

HAK-İŞ’in 950 bin üyeye ulaştığını hatırlatan Arslan, bu sayının yeterli olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin en güçlü, en etkin konfederasyonuyuz. Yeni 50 yılda üyesi en fazla olan sendika olmak zorundayız. Her üyemiz, HAK-İŞ’i büyütmek için sorumluluk almalı.”

“Bir yıl fazla çalışanın maaşı neden düşüyor?”

Emekli maaşlarındaki adaletsizliğe tepki gösteren Mahmut Arslan, sistemin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti:

“Emekli olacak kardeşlerimiz, bir yıl sonra emekli olursa maaşı daha da düşüyor. Böyle bir sistem dünyanın hiçbir yerinde yok. Bir sene fazla çalışıyor ama daha az maaş alıyor. SGK’ya, bakanlara sesleniyorum: Bu adaletsiz uygulamadan vazgeçin!”

Arslan, HAK-İŞ olarak bu konuda mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmasında asgari ücret ve taşeron işçiler konusuna da değinen Arslan, şu açıklamayı yaptı: