Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar’a kadar yayılan orman yangını sürüyor. Havadan görüntülenen bölgede alevlerin ilerleyişi gözler önüne serildi.



Alevler Sarıcaova ve Döğer’e kadar ulaştı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü ve Döğer beldesine kadar yayıldı. Yangının etkili olduğu bölgede yüzlerce hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

14 yaralı, 10 şehit

Resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre yangında 14 kişi yaralanırken, 10 kişi hayatını kaybetti. Bölgede çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor.

Yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Yangınla mücadele çalışmaları devam ederken, yoğun dumanla kaplanan bölge insansız hava araçlarıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde küle dönen orman alanları ve yükselen alevler dikkat çekti.

Yüzlerce ağaç kül oldu

Yangının etkili olduğu alanlarda yüzlerce ağacın tamamen yandığı görüldü. Bölgedeki görgü tanıkları, alevlerin hızla yayıldığını ve duman nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra yaklaştığını belirtti.