Hakan Çalhanoğlu’nun Inter formasıyla Belçika deplasmanında gol attığı maçta Inter 4-0 kazandı. Şampiyonlar Ligi’nde gece boyunca birçok farklı skor ortaya çıktı.
Hakan Çalhanoğlu da fileleri havalandırdı
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, formasını giydiği Inter ile Belçika deplasmanında boy gösterdi. Çalhanoğlu’nun gol attığı maçta Inter, Union Saint-Gilloise’i 4-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi’nde günün dikkat çeken skorları
Gece boyunca Şampiyonlar Ligi’nde birçok farklı skor kaydedildi:
Union Saint-Gilloise 0-4 Inter
PSV Eindhoven 6-2 Napoli
Bayer Leverkusen 2-7 Paris Saint-Germain
Arsenal 4-0 Atletico Madrid
Barcelona 6-1 Olympiakos
Kopenhag 2-4 Borussia Dortmund
Newcastle United 3-0 Benfica
Villarreal 0-2 Manchester City
Kairat 0-0 Pafos
Şampiyonlar Ligi’nde gece, yüksek skorlar ve sürpriz sonuçlarla dikkat çekti. Özellikle Napoli, Leverkusen ve Barcelona maçları, gol yağmuruna sahne oldu. Bu skorlar, turnuvanın rekabetçi yapısını bir kez daha ortaya koydu.