Hakan Çalhanoğlu da fileleri havalandırdı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, formasını giydiği Inter ile Belçika deplasmanında boy gösterdi. Çalhanoğlu’nun gol attığı maçta Inter, Union Saint-Gilloise’i 4-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi’nde günün dikkat çeken skorları

Gece boyunca Şampiyonlar Ligi’nde birçok farklı skor kaydedildi:

Şampiyonlar Ligi’nde gece, yüksek skorlar ve sürpriz sonuçlarla dikkat çekti. Özellikle Napoli, Leverkusen ve Barcelona maçları, gol yağmuruna sahne oldu. Bu skorlar, turnuvanın rekabetçi yapısını bir kez daha ortaya koydu.