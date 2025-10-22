Hakan Çalhanoğlu’nun Inter formasıyla Belçika deplasmanında gol attığı maçta Inter 4-0 kazandı. Şampiyonlar Ligi’nde gece boyunca birçok farklı skor ortaya çıktı.

Hakan Çalhanoğlu da fileleri havalandırdı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, formasını giydiği Inter ile Belçika deplasmanında boy gösterdi. Çalhanoğlu’nun gol attığı maçta Inter, Union Saint-Gilloise’i 4-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi’nde günün dikkat çeken skorları

Gece boyunca Şampiyonlar Ligi’nde birçok farklı skor kaydedildi:

Union Saint-Gilloise 0-4 Inter

PSV Eindhoven 6-2 Napoli

Bayer Leverkusen 2-7 Paris Saint-Germain

Arsenal 4-0 Atletico Madrid

Barcelona 6-1 Olympiakos

Kopenhag 2-4 Borussia Dortmund

Newcastle United 3-0 Benfica

Villarreal 0-2 Manchester City

Kairat 0-0 Pafos

Şampiyonlar Ligi’nde gece, yüksek skorlar ve sürpriz sonuçlarla dikkat çekti. Özellikle Napoli, Leverkusen ve Barcelona maçları, gol yağmuruna sahne oldu. Bu skorlar, turnuvanın rekabetçi yapısını bir kez daha ortaya koydu.