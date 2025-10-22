Muş Ovası’nda lahana hasadı başladı. “Muş corti aşı” ve turşusunun üreticiye yıllık 150 milyon lira katkı sağlaması hedefleniyor. Ancak kuraklık verimi etkiledi.

Muş’ta lahana hasadı başladı

Muş Ovası’nda lahana hasadı, üreticiyi umutlandırdı. Coğrafi işaret tesciline sahip “Muş corti aşı” ve corti turşusu, kent ekonomisine 150 milyon lira katkı sağlamayı hedefliyor. Hasat, başta bölge illeri olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’e gönderiliyor.

Tarlada fiyatlar 100 lira

Merkeze bağlı Bağlar Mahallesi’nde sabahın erken saatlerinde tarlalara giren üreticiler, hasat mesaisine başladı. Lahanalar tarlada ortalama 100 lira, kilogram bazında ise 14-15 lira civarında satışa sunuluyor. Ürünler, hem il içi hem de çevre illere gönderiliyor.

Lahana mide ve kansere karşı etkili

Çiftçi Ömer Yalvarıcı, nisan ayında ekimlerini yaptıklarını ve yaklaşık 5-6 ay boyunca sulama yaptıklarını belirtti. Yalvarıcı, verimin yağmur gecikmesi nedeniyle geçen yıla göre düşük olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Lahanalarımızı Batman, Van gibi çevre illere ve il içine gönderiyoruz. Lahana, mide ve kansere karşı etkili bir sebze. Ayrıca yerel yemeklerimizde, özellikle sarması ve dolmasıyla, turşusuyla da önemli bir yere sahiptir"