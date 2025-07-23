Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter’e yeniden döndüğü için mutlu olduğunu belirtti. Transfer iddialarına açıklık getiren oyuncu, takımda kalmak istediğini ve arkadaşlarıyla arasında herhangi bir sorun olmadığını söyledi.



Inter kampı öncesi açıklamalarda bulundu

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in formasını giyen Hakan Çalhanoğlu, takımının yeni sezon kampı için İstanbul’dan Milano’ya dönerken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Inter’i çok özledim”

Çalhanoğlu, "Geri dönmekten mutluyum, Inter’i çok özlemiştim. Artık hazırım." dedi. Transfer söylentileri hakkında konuşan milli futbolcu, "Bu tür söylentiler her yaz olur. Bu yıl biraz daha fazlaydı. Ancak ben hiçbir şey söylemedim, burada konuşmak için dönmeyi bekledim. Inter’in oyuncusuyum ve burada devam etmek istediğimi her zaman söyledim." ifadelerini kullandı.

“Lautaro ile aramızda sorun yok”

Geçtiğimiz günlerde “Oynamak istemeyen gitsin” sözleriyle gündeme gelen takım kaptanı Lautaro Martinez hakkında da konuşan Çalhanoğlu, "Lautaro ile konuştum, profesyoneliz. Her şey çözüldü, hiçbir sorun yok. Kaptan döndüğünde ona sarılırız ve biter. Şu an tatilde olması normal. Kafamız doluydu, şimdi hepimiz rahatladık." dedi.

Sözleşme ve kupa hedefi

Sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği sorusuna ise Çalhanoğlu, “Umarım öyle olur, göreceğiz. Burada kupalar kazanmaya devam etmek istiyorum.” yanıtını verdi.