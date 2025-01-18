Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Gazze’deki ateşkese dair memnuniyetini ifade ederek, “Ateşkesin kalıcı olması için takipçi olacağız” dedi.

"Kader birliği yapmaya devam edeceğiz”

Fidan, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki güçlü ilişkilerin her alanda devam edeceğini belirterek, “Azerbaycan’ın hep yanında durduk, bundan sonra da birlikte kader birliği yapmaya devam edeceğiz” dedi. Ayrıca, enerji ve ulaştırma alanındaki ortak projelere de değindi ve Kars-Nahçıvan demiryolu projesinin en kısa zamanda hayata geçirilmesini hedeflediklerini açıkladı.

Uluslararası gelişmeler

Fidan, görüşmede uluslararası gelişmelerle ilgili de fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, “Güney Kafkasya’da sağlanacak barış, tüm bölge halklarının yararınadır” diye ekledi. Ayrıca, Gazze’deki insani duruma dikkat çekerek, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze’ye yardımların iletilmesi için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.