Yaklaşık üç yıldır birlikte olan ünlü çift Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın geçtiğimiz hafta ayrılık kararı alması magazin gündemine damgasını vurdu. Ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarındaki tüm ortak fotoğraflarını silen ikili, takipçilerini şaşırtırken, ayrılığın perde arkasına dair pek çok iddia ortaya atıldı.

Magazin kulislerinde dolaşan en güçlü iddialardan biri, Hakan Sabancı’nın eski sevgilisi model Jocelyn Chew ile yeniden görüşmeye başladığı ve bu durumun Hande Erçel’i aldattığı yönündeydi. Ancak hem Hakan Sabancı hem de Jocelyn Chew bu söylentileri kesin bir dille yalanladı.

Bir diğer iddia ise Hande Erçel’in evlenmek istemesi ancak Hakan Sabancı’nın bu konuda isteksiz olmasıydı. Ayrıca, Sabancı ailesinin ünlü oyuncuya sıcak bakmadığı ve özellikle Arzu Sabancı’nın gelin olarak Hande Erçel’i istemediği ileri sürüldü.

Gündemdeki söylentilerin ardından ilk kez konuşan Hakan Sabancı, Gazete Magazin’e yaptığı açıklamada, ayrılık kararının tamamen kendi aralarında aldıkları bir karar olduğunu vurguladı. Sabancı, şu ifadeleri kullandı:

“Güzel giden bir ilişkimiz vardı, bitirdik. Konunun üçüncü kişilerle kesinlikle bir ilgisi yok. Ailem ve özellikle annem hakkında yapılan saygısız yorumlar beni çok üzüyor. Annem bu süreçte zor durumda kaldı ve sonunda kendini açıklama yapmak zorunda hissetti. Anlıyorum, yoruma açık bir konu olduğu için gündem yaratılmaya çalışılıyor. Bu iki kişinin aldığı bir karardır. Bir kez konuşuyorum, bir daha bu konuyla ilgili açıklama yapmayacağım.”

Bu açıklamayla Hakan Sabancı, ihanet iddialarını net bir şekilde reddederken, ayrılığın tamamen çiftin ortak kararı olduğunu vurguladı.