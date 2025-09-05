Kütahya’nın Şaphane ilçesi Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, 2024-2025 eğitim öğretim yılı Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) gösterdikleri başarıyla Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Anadolu Liselerine yerleşmeye hak kazanan öğrencileri makamında ağırladı.

Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu ve 75. Yıl Ortaokulu’ndan sınavda üstün başarı elde eden öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte Kaymakam Çelik’i ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerin başarı hikâyeleri dinlenirken, eğitimde gösterdikleri azim ve gayret takdir edildi.

Kaymakam Muhammed Sefa Çelik, öğrencileri tek tek tebrik ederek, “Göstermiş olduğunuz özveri ve gayretle elde ettiğiniz bu başarı bizleri gururlandırdı. Sizler ilçemizin geleceğini şekillendirecek önemli değerlersiniz. Yolunuzun daima açık olmasını temenni ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Ziyaret sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam Çelik, ailelere ve öğretmenlere de verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.