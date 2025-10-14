İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında Çankaya Katlı Otoparkı’nın yıkımı gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı otopark konusundaki yaklaşımı nedeniyle sert sözlerle eleştirerek, “Zihni Sinir işlerle kenti yormayın” dedi.

‘Zihni Sinir belediyeciliğiyle kenti yormayın’

İzBB AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, Çankaya Katlı Otoparkı yıkımı sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortak kurumlarla iletişim kurmadığını iddia etti.

Yıldız, “Belediye Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ziraat Bankası’na, ‘Güçlendirme üstün kamu yararı taşır, muvafakat verin’ diyor. Onlar da kabul ediyor. Fakat belediye hiçbir işlem yapmıyor. Şimdi de ‘gelin alın’ diyorsunuz. Bu etik değil. Paydaşlar hazırken işi paydaşlara bırakmak sorumluluktan kaçmaktır” dedi.

‘Kurul kararı uygulanmadı’

Anıtlar Kurulu’nun otopark alanını birinci dereceden üçüncü derece arkeolojik site düşürdüğünü hatırlatan Yıldız, “Kurul, imar planı değişikliği hazırlanmasını istemiş. Peki biz bu karara uygun bir düzenleme yaptık mı? Hayır. Derdimiz bağcıyı dövmek değil, ama uygulama yok” ifadelerini kullandı.

‘Alternatif otopark da yok’

Yıldız, Kemeraltı bölgesinde otopark ihtiyacının sürdüğünü belirterek, “Ring sistemi kuracağız diyorsunuz, ama kapasite yeterli değil. Eşrefpaşa’da 150 araçlık yer var, buraya günde 4 bin araç giriyor. Alternatifiniz yok” dedi.

‘Paydaşları yok saymak etik değil’

Konuşmasını sürdüren Yıldız, “Agora çevresi güzelleşsin isteriz, ama Kemeraltı esnafının ayakta kalması için bu otoparka ihtiyaç var. Belediyenin asli görevi otoparkı çözmektir. Yıllarca otopark ücreti aldınız, şimdi sorumluluk almaktan kaçıyorsunuz” diye konuştu.