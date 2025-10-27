TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu” açıklaması sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, devam eden soruşturmanın Antalya dosyasıyla birleştirildiğini duyurdu.

371 hakemin bahis hesabı bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında Türk futbolunu sarsan bir iddiayı gündeme getirdi.

Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığını açıkladı.

TFF Başkanı, bu isimlerin kısa sürede Disiplin Kurulu’na sevk edileceğini ve gerekli cezaların uygulanacağını belirtti.

Başsavcılıktan konuyla ilgili açıklama geldi

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

Başsavcılık, nisan ayında başlatılan soruşturmanın Antalya’daki dosya ile birleştirildiğini ve Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının ihbar olarak değerlendirildiğini duyurdu.

Açıklamada, “Kamuoyunda yer alan iddialar titizlikle incelenmekte olup, soruşturma gizlilik içerisinde yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, toplantıda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“571 hakemden 371’inin bahis hesabı var. 152’si aktif şekilde bahis oynuyor. Bu isimleri kısa sürede Disiplin Kurulu’na sevk edeceğiz. Talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar.”

Bahis skandalı, Türk futbolunda güven krizini derinleştirdi.

Uzmanlar, soruşturmanın sadece disiplin yönüyle değil, cezai boyutuyla da genişletilmesi gerektiğini vurguluyor.

Hakemlerin bahis oynaması, FIFA ve UEFA etik kurallarına göre ağır disiplin suçları arasında yer alıyor.