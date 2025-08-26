Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve emekliler için 2026-2027 yıllarına ilişkin zam oranlarını açıkladı. Memur-Sen ve Kamu-Sen ise süreç sonunda Hakem Kurulu’ndan çekildiğini duyurdu.

Hakem Kurulu 4. Toplantısını Tamamladı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında yapılan yaklaşık bir saat süren toplantıda, toplu sözleşme talepleri üzerinde müzakereler gerçekleştirildi.

Zam Oranları ve Taban Aylıkları

Kurul, 2026 yılı birinci dönem için %11, ikinci dönem %7; 2027 yılı birinci dönem %5, ikinci dönem %4 zam oranlarını kabul etti. Ayrıca 2026 yılı birinci dönem için taban aylıklar 1000 TL artırıldı.

Kurul kararları kapsamında:

Genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfına yönelik artış 10 puana yükseltildi

Yabancı dil tazminatları artırıldı

Koruma ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla çalışma ücreti ödenmesi kararı alındı

Engelli çocuk aile yardımında mevcut oran artırıldı

Kamu konutlarından yararlanma süresi engelli eş ve çocuklar için uzatıldı

Toplam 58 madde uzlaşıyla kabul edildi.

Memur-Sen ve Kamu-Sen’den Çekilme Kararı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, süreç sonunda Hakem Kurulu’ndan çekildiklerini açıkladı:

“Biz, memura yoksulluğu reva görecek bir kararı asla kabul etmeyeceğiz. Direnmeye, eylemliliğe, bütün demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz.”

Kamu-Sen de süreci terk etti ve artık masada memur tarafı bulunmuyor.